Non-orientation des étudiants en Master de l'UVS: ​des OSC et parents prévoient une marche devant le Palais

Le Collectif des imams de Guédiawaye, les parents des étudiants en grève de la faim, les Mouvements citoyens comme FRAPP, SNP, LCIS, NOO LANK et Africa First, sont venus, à la maison des Foyers de jeunes pour s'enquérir de la situation des étudiants en grève de la faim, qui réclament leur sélection en Master.



"C'est avec le cœur meurtri que je parle au nom des parents d'étudiants. Avant que nos fils et filles viennent à l'UVS, nous avons tout fait malgré nos maigres moyens pour les inscrire à l’école afin qu'ils puissent avoir un cursus normal et jusqu'à ce qu'ils décrochent le baccalauréat. Une fois la licence acquise avec une bonne moyenne, l'UVS refuse de les sélectionner en Master ", a dit Daba Pouye, porte-parole des parents d’étudiants.



"Ça fait maintenant une semaine qu'ils (étudiants) sont en grève. Ils n'ont reçu aucune visite de la part des autorités. Personne n'est venu s'enquérir de leur situation. Nous sommes fatigués. Les parents viennent de la Petite Côte et partout dans les régions pour voir les enfants. C'est difficile. Nous allons poursuivre cette grève avec eux", a-t-elle ajouté.



Des membres de la société civile ont apporté leur soutien et leur solidarité aux étudiants grévistes de la faim. Pape Abdoulaye Touré, coordonnateur du mouvement « Sénégal notre priorité », trouve inadmissible le refus de les sélectionner après la réussite de la Licence.



"Ces dignes fils se sont battus, se sont décarcassés pour obtenir leur Baccalauréat, ensuite leur Licence et par ailleurs l'Etat du Sénégal refuse de les sélectionner en Master. Ce qui est inadmissible", a-t-il dit.



D'après lui, les étudiants de la Promo 5 de l'UVS ont entamé leur lutte depuis plus d'une semaine. Il déplore également le mutisme des autorités. "Depuis mardi passé, nous avons eu 11 évacuations. Des étudiants et étudiantes sont évacués chaque jour par les Sapeurs-pompiers. Et jusque-là, ce n'est même pas un coup de fil des autorités. C'est déplorable", dit-il.



« Les autorités veulent que les enfants meurent »

Les organisations de la société civile et parents d'étudiants décident de passer à la vitesse supérieure. "Nous allons passer à la vitesse supérieure parce que nous sommes désormais conscient que l'opinion est consciente que n'avons pas affaire avec des autorités qui ont le sens de l'écoute. Ils ne nous écoutent pas, ils veulent que les étudiants meurent dans cette salle ".



Pape Abdoulaye Touré demande par ailleurs, aux Mouvements citoyens, étudiants, accompagnés de leurs parents à marcher vers le Palais présidentiel pour introduire une lettre de protestation adressée au président de la République, pour l’informer de la situation "scandaleuse" que vivent les étudiants de la Promo 5 de l'Université Virtuelle du Sénégal. " Si l'administration de l'UVS ne réagit pas ou ne trouve pas de solution idoine par rapport à la situation des étudiants, nous allons marcher vers le Palais", a-t-il averti.