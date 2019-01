Mandat d'arrêt international contre Karim Wade : Ses avocats saisissent Interpol (Document)

La «notice bleue» que l'Etat du Sénégal veut obtenir d'Interpol à l'encontre de Karim Wade est sans fondement. C’est ce qu’ont déclaré les conseils de l’ancien ministre d’Etat. Et pour cause, expliquent-ils dans la note dont PressAfrik a reçue copie, contrairement à ce que déclarent le ministre de l’Intérieur ainsi que le directeur de la police judiciaire, Wade-fils n’a jamais fait l’objet d’une «enquête criminelle.»



A en croire la défense de Karim Wade, «ce prétexte n’est qu’une manœuvre malhonnête, une grave manipulation des autorités sénégalaises qui viennent s’ajouter aux nombreuses violations des droits de l’homme dont M. Wade est victime depuis 7 ans…»



D’ailleurs, estiment-ils, des instances comme la Cour de justice de la Cedeao, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies entre autres qui ont débouté l’Etat démontrent à suffisance l’entêtement des autorités pour porter préjudice à Karim Wade et ce, en bafouant ses droits ainsi que les protocoles que le Sénégal s'est engagé à respecter au niveau international.