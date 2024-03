Nouveau gouvernement : Mame Mbaye Niang nommé ministre des Sports et Mankeur Ndiaye revient aux affaires

Nommé Premier ministre mercredi, en remplacement de Amadou Ba, Me Sidiki Kaba vient de nommer un gouvernement. Parmi les entrants, il y a Mame Mbaye Niang nommé ministre des Sports. Il remplace à ce poste Lat Diop.



Mankeur Ndiaye qui avait quitté le gouvernement en 2017, est revenu aux affaires. Il est nommé ministre des Affaires étrangères. Il remplace Ismaëla Madior Fall, nommé ministre Directeur de cabinet du President.



Makhtar Cissé, ancien directeur général de là Senelec fait son entrée dans le gouvernement de Me Sidiki Kaba. Il remplace ce dernier à la tête du ministre de l’Intérieur.



Thérèse Faye Diouf a aussi changé de poste. Elle est nommée ministre de la Femme, de la famille et de la protection de l’enfant. Elle remplace Dr Fatou Diane Guèye.