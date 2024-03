Nouveau gouvernement : un réaménagement aux relents du purge des affidés d'Amadou Ba

Un nouveau gouvernement pour le moment plein de surprises. Des surprises qui prêtent à des interrogations dans cette course contre la montre, puisque. En témoignent les propos du Premier ministre Sidiki Kaba tout à l'heure à la lecture de la liste du nouveau gouvernement. "Nous sommes un gouvernement de mission", a dit Me Kaba.



La bourrasque a entrainé dans sa course des ministres réputés proches d'Amadou Ba, ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle de la coalition BBY. Cheikh Oumar Hann, le maire de Ndioum, ministre de l'éducation nationale d’alors et Lat Diop, ancien directeur général de la loterie nationale sénégalaise (Lonase) et ministre des sports ne font pas partie de "ce gouvernement de mission." Et ce n'est pas anodin si l'on fait mention de leur limogeage. Ce sont des affidés d'Amadou Ba. Dans ce lot des affidés de l'ancien Premier ministre figure Doudou Ka qui avait connu une fulgurante ascension avec l'arrivée de son mentor à la Primature. Le responsable politique de Ziguinchor (ville du sud du Sénégal) était jusque-là le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération.



Mame Mbaye et Thérèse Faye Diouf, des pourfendeurs de l'ancien PM promus



Autre chose qui mérite interrogation est la promotion des ministres Mame Mbaye Niang ,et Thérèse Faye Diouf. Qui occupent respectivement le ministère des sports et celui de la famille et de la femme. Tous deux sont réputés être de farouches pourfendeurs d'Amadou Ba. Mame Mbaye Niang fut, l'un des premiers dans le giron de l'APR a fustigé le choix porté sur Amadou Ba comme candidat de la coalition BBY. Madame Faye Diouf, l'ancienne patronne de la COJER, elle non plus, n'a pas toujours été tendre avec l'ancien Premier ministre.



D'ailleurs on l'accuse d'avoir fait éclater le groupe WhatsApp des femmes de l'APR Ndeye Saly Dieng Diop était l'administratrice. Une vive polémique impliquant les relations entre le Premier ministre et le président de la République a éclaboussé ce forum. Et d'après des indiscrétions , ce forum réunissait des pro Macky et Amadou Ba. Finalement, ces dames, ne pouvant plus s'abreuver à la même source ont quitté le groupe. Les Fatou Diané et autres avaient pris le large. Elle, également, ne fait pas partie de l'attelage du gouvernemental de Sidiki Kaba.



Affaires étrangères exit Madior Fall, Mankeur Ndiaye nouvel entrant



Ismaela Madior Fall commençait à prendre ses aises aux affaires étrangères. L'ex chef de la diplomatie Sénégalaise s'était même habitué à aller au four pour défendre Macky Sall. Pendant que ce dernier commençait à prendre des quolibets venant de toutes les chancelleries occidentales. Professeur Fall se donnait même peine et joie "à défendre l'indéfendable" dans les médias occidentaux et autres tribunes internationales.



Son successeur, Mankeur Ndiaye est de ceux qui n'hésitaient pas à appeler le chat par son nom. Quand il le fallait. Et d'après certaines indiscrétions, cela lui a valu un lointain éloignement de la Présidence et des affaires de l'Etat. Aujourd'hui, le voici revenu aux affaires étrangères dans un contexte différent. Puisque Macky Sall quitte le pouvoir le 02 avril prochain. Madior Fall occupe désormais le poste de directeur de cabinet du Président. A ce poste, il n'a vraiment pas les coudées franches.



Puisque qu'il s'agit d'un gouvernement de mission, les passations de service s'effectueront lundi prochain. Cette annonce est du nouveau Premier ministre, Sidiki Kaba.