Nouvelle interdiction du rassemblement du F24 prévu ce vendredi

Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a une nouvelle fois interdit le rassemblement du F24, prévu ce vendredi 22 septembre 2023.



« Est interdit le rassemblement projeté le vendredi 22 septembre 2023, de 15 heures à 19 heures, à la Place de la Nation, par Madame Ndèye Yolande CAMARA, Messieurs Cheikh Oumar Cyrille TOURE et Malick NGAYDE, au nom d'une structure dénommée « Collectif pour la Libération des Détenus Politiques (COLIDEP) », pour les motifs ci-après : risques de troubles à l'ordre public; entrave à la libre circulation des personnes et des biens», peut-on lire dans l'arrêté.



Le Commissaire central de Dakar est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux déclarants et communiqué partout où besoin sera.