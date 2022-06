Noyade de 5 élèves : Macky Sall exhorte ses ministres à "accentuer la surveillance des plages non autorisées"

Le président de la République, Macky Sall, a présenté ses condoléances à la Nation et aux familles des 5 élèves morts par noyade mardi, à la plage de Lac Rose après avoir effectués leurs épreuves physiques de bfem (brevet de fin d'études moyennes). Il a , en marge du Conseil des ministres de ce mercredi, exhorté ses ministres et collectivités territoriales à "accentuer la surveillance des plages non autorisées".



"Le Président de la République présente également les condoléances de la Nation aux familles des cinq (05) élèves disparus au niveau de la plage de Lac Rose et demande au Ministre de l’Intérieur, en relation avec les collectivités territoriales concernées, d’accentuer la surveillance des plages non autorisées à la baignade", peut-on lire dans le communiqué.