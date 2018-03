Officiel !!! Les "Lions" vont affronter la Corée du nord en match amical le 11 juin

🔴OFFICIEL ! Le Sénégal affrontera la Corée du sud en match amical le 11 juin. #SF pic.twitter.com/PywkuMYfhH — Senegal Football🇸🇳 (@SenegalFootball) 13 mars 2018

La Fédération sénégalaise de football vient de décrocher un cinquième match amical dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2018. Selon compte Twitter de Sénégal Football, les "Lions" vont affronter la Corée du nord le 11 juin prochain.Après l'Ouzbékistan (23 mars), la Bosnie ( 27 mars), le Luxembourg (31 mai) et la Croatie (08 juin), il restait pour Me Augustin Senghor et sa bande à trouver un adversaire disponible pour la date du 12 juin. C'est finalement la Corée du nord qui a été décroché pour la 11 juin