Opération de sécurisation de la gendarmerie à la « Cité Imbécile »: 2071 personnes interpellées

Dans le cadre des mesures d’urgence annoncées par le nouveau Haut commandant, Gendarmerie nationale a effectué le samedi 03 juillet, une vaste opération de sécurisation dans le quartier flottant dit « Cité Imbécile ».



Selon un communiqué de la Division communication de la Gendarmerie, 2071 personnes ont été interpellées. Trois individus ont été arrêtés pour recel. 16 personnes arrêtées pour détention et port d’armes blanches. 9 personnes arrêtées pour détention et usage de chanvre indien.



Aussi, un lot important de matériel d’effraction a été saisi par les pandores, ainsi que 22 cornets de chanvre indien, en plus des rouleaux de câbles électriques trouvés sur place et identifiés comme propriétés probables du TER et/ou de la Senelec.



La gendarmerie souligne que 4,2 millions Fcfa ont été perçus au titre d’amendes. Parcourez le communiqué !