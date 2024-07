Ouest-Foire : une étudiante tchadienne, enceinte de 5 mois, meurt dans des circonstances troubles

La communauté estudiantine du Tchad au Sénégal vient d'être endeuillée par le meurtre d'une de leur compatriote. Cette dernière enceinte de 5 mois était en sixième année de médecine à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'après les premiers témoignages, elle est tombée du deuxième étage de l'immeuble où elle vivait avec ses frères et soeurs. Les faits se sont déroulés hier dimanche dans la journée de retour d'une sortie avec son petit ami libanais.



Pour l''heure, le corps de l'étudiante se trouve à l'hôpital général de Grand Yoff Idrissa Pouye en attendant l'autopsie.



D'après un étudiant Tchadien proche de la défunte, les deux (l'étudiante et son petit ami) avaient l'habitude de se disputer. Le petit ami de la victime est connu pour être un mec très violent. "Quand nous nous sommes rendus à la gendarmerie, l'enquêteur qui avait le dossier en charge nous a signifié que la défunte venait ici souvent pour porter plainte contre le gars mais ça s'est toujours réglé à l'amiable", a déclaré l'étudiant proche de la défunte.



Les circonstances de la mort restent encore à élucider. D'après un de ses compatriotes tchadiens, le premier constat est qu'elle est tombée du deuxième étage. Les fait se sont déroulés hier dimanche dans la journée de leur retour d'une sortie. Dans l'appartement, la défunte y vivaient avec ses frères et soeurs. Son petit ami passait de temps en temps la voir. Mais le jour du drame, la fille et son petit ami s'étaient repliés dans une des pièces.



"Les membres de sa famille quand ils ont entendu le bruit, ils ont pensé qu'il s'agissait d'une de leurs disputes. Ils sont partis se coucher. Jusqu'à ce qu'un voisin vienne les alerter de l'incident les informant que leur soeur est en ce moment à l'hôpital. Alors, arrivés à l'hôpital c'est en ce moment qu'ils ont été informés de la mort de leur soeur", a relaté la source.