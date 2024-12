Ousmane Diagne sur la mort du garde du corps de Barthélémy Dias : "Aucune enquête n'est ouverte"

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, s’est exprimé sur l’affaire Bassirou Diop, garde du corps de Barthélémy Dias, décédé dans les liens de la détention à Saint-Louis (nord). Le Garde des Sceaux a laissé entendre qu’aucune enquête n’est ouverte dans le cadre de ce dossier.



« Pourquoi une enquête devrait-elle être ouverte? s’est interrogé le Garde des sceaux.

Qui d’expliquer : « Une enquête, c’est quand il y a une mort suspecte. Ce n’est pas le cas. Les conclusions de l’autopsie ne rendent nullement compte du caractère suspect du décès. On ouvre une enquête quand il y a une mort suspecte", a souligné Ousmane Diagne jeudi, en marge d'une visite au stand de la Police nationale sis au pavillon brun du Cices, à l'occasion de la 32e édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak) et repris par l'Observateur.



A rappeler que Bassirou Diop est décédé alors qu’il était en détention à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Saint-Louis (nord). Il a été arrêté avec plusieurs autres gardes du corps à la suite de violents affrontements dans la lange de barbarie, survenus lors de la campagne électorale.



Selon le camp du pouvoir, l'ancien militaire est mort à l'hôpital. Du côté du camps de Barthélémy Dias, cette thèse semble ne pas les convaincre. "Il faut qu'il nous dise où Bassirou Diop a perdu la vie" avait demandé Barthélémy Dias lors d'un point de presse lundi dernier.