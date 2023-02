Ousmane Sonko à Macky Sall: « The Game is over »

Le leader de Pastef les Patriotes en a remis une couche ce dimanche au Stade Amadou Barry de Guédiawaye, dans ce qu’il est convenu d’appeler un « mortal kombat » contre Macky Sall.



Devant des milliers de militants et sympathisants du parti PUR, qui célébrait ses 25 ans d’existence, il a fait savoir à l’actuel président de la République que son règne ne pouvait pas dépasser le 25 février 2024. « Si les faucons qui entourent Macky Sall au palais lui ont fait croire qu’il peut rester Président du Sénégal au-delà du 25 février 2024, il l’ont trompé. C’est terminé pour lui. Je vais lui dire ça en Wolof. S’il ne comprend Wolof, je vais lui dire ça en Pulaar, s’il ne comprend pas pulaar, je vais lui dire ça en Diola, s’il ne comprend pas Diola, je vais lui dire ça en Socé, s’il ne comprend pas Socé, je vais lui dire ça en anglais: Macky Sall, The Game is over », a déclaré Sonko sous les acclamations du nombreux public venu assister au meeting du PUR.



« Si Macky touche encore à un leader de YAW, nous allons le traîner hors du Palais »

Le leader de Pastef est également revenu, au cours de son discours de ce dimanche, sur les événements de jeudi sur la Corniche et qui ont emmené les Forces de défense et de sécurité à l’extirper de force de son véhicule pour mettre dans un de leur fourgon. Selon Ousmane Sonko, « Macky Sall a infiltré les corps de la police et de la gendarmerie de milices armés et nos forces de l’ordre ne peuvent pas les arrêter pendant qu’ils agissent. C’est une honte pour le Sénégal. Mais je vais avertir Macky Sall une dernière fois. Qu’il arrête ses milices. Parce que si jamais il touche encore un des leaders présents ici, nous allons le traîner hors du Palais comme Samuel Do ».