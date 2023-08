Ousmane Sonko admis aux urgences (Pastef)

Jusqu’ici ce n’était qu’une rumeur. Mais le Pastef Les Patriotes vient de confirmer l’information. « Ousmane Sonko est admis aux urgences », à son 8e jour de grève de la faim, informe le parti dans un communiqué.



« PASTEF-Les Patriotes vient d'apprendre que le président Ousmane SONKO, en détention arbitraire depuis le 31 juillet 2023 à la prison de Sebikhotane, est admis aux urgences », peut-on lire dans une note rendue public ce dimanche 06 août.



Biram Souleye Diop et ses camarades précisent qu’: « Avant son emprisonnement, il était bien portant et ne souffrait d'aucune maladie connue ».



Cependant, ils tiennent « Macky Sall et son régime entièrement responsables de tout ce qui lui arrivera ».



PASTEF-Les Patriotes reste « à l'écoute des médecins traitants et vous tiendra informés de toute nouvelle le concernant ».