Ousmane Sonko divise les arabophones républicains

Le mouvement national des arabophones républicains s'est réuni ce jeudi, pour des retrouvailles. Mais la rencontre s'est déroulée autrement ! En effet, l'ancien ministre des Affaires religieux sous Wade Bamba Ndiaye, devenu "apériste" a saisi cette occasion pour s'attaquer au leader de "Pastef les Patriotes" Ousmane Sonko sans le citer.



"Depuis quelques temps, un certain opposant attaque le Président de la République pour parler d'un contrat entre une société turc et l'État du Sénégal sur le Fer de Falémé. Je vous le dit ici il n'en est rien. C'est des opportunistes politiciens qui usent de méthodes non seulement archaïques mais surtout contre à la morale et à l'éthique, en diffusant des fakes news. Ce qui s'est passé avec Toysal c'est une manifestation d'intérêt. On est pas dans des contrats qui engageraient les deux parties", soutient-il.



Mieux, l'ancien ministre de Wade de préciser que des spécialistes du Fer ont même expliqué que ce qui est dit sur Toysal n'est que le 1/10 de la proposition de Arcelor Mittal au temps de Wade. Donc remercions le président Sall qui a su trouver des investisseurs pour ce fer qui tantôt son prix est tellement faible au niveau international", explique-t-il.



Mais, cette attaque de Bamba Ndiaye à l'endroit de Ousmane Sonko, n'a pas été vu de bon œil par des membres du mouvement. Car avant qu'il ne finisse son discours, Bachir Sow de FN Jazz s'est emparé du micro montrer son désaccord.



"Ce n'est pas cette affaire d'histoires du Fer qui nous a réuni mais plutôt de retrouvailles de FN Jazz, l'ensemble des mouvements, associations et d'individus arabophones, d'obédience de rejoindre le mouvement national des arabisants républicains, dans le but de constituer un seul bloc pour la réussite éclatante du deuxième du président", dit-il.