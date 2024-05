Ousmane Sonko rassure les Sénégalais : "Rien ni personne ne peut déstabilisera ce pays"

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, s’est adressé aux Sénégalais hier jeudi. Dans une vidéo de 2 minutes diffusée sur la RTS, la télévision publique sénégalaise, en prélude de la journée de nettoiement prévue ce samedi, le chef du gouvernement a tenu à rassurer le peule sur la responsabilité de l’Etat de veiller à la tranquillité et à la sécurité de leurs biens et services.



« Vous nous avez porté à la tête de ce pays. Et depuis lors, nous ne mangeons pas, ne dormons pas sur nos lauriers. Et ceci, parce que nous voulons apporter des solutions aux problèmes des Sénégalais », a déclaré Sonko.



Le Pm d’ajouter : « Je veux dire simplement qu’il ( le peuple) peut dormir tranquille. Il n’y aura que la paix au Sénégal. Rien ni personne ne peut déstabiliser ce pays ».



Ousmane Sonko n’a pas manqué de menacer ceux qui ont été épinglés dans les rapports des corps de contrôle de l'Etat. « Ceux qui ont eu la responsabilité de gérer le pays pendant longtemps savent très bien vers quelle direction nous nous acheminons et ils savent très bien que les résultats ou les conclusions des rapports leur seront extrêmement défavorables ».



Dans sa déclaration, M. Sonko est revenu sur les deux mois du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, passé à la tête du pays.



« Nous avons pris un engagement vis-à-vis du peuple sénégalais, engagement de mettre un terme à la prévarication, au détournement de deniers publics, aux surfacturations des marchés, à la corruption. Nous y avons travaillé fermement et dans les jours à venir, le peuple sera informé des résultats », a informé le Pm qui, de souligner, « le développement économique du Sénégal passe par la bonne gouvernance des ressources naturelles ».



M. Sonko de conclure, «la rupture systémique » passe par une gestion optimale des ressources publiques et la « reddition des comptes ».