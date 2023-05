Ousmane Sonko révèle : "le Pastef a offert 6.000 parrainages à la coalition Wallu"

Le leader Pastef Les Patriotes a lâché une « bombe » lundi, lors de sa conférence de presse qui a duré trois tours d’horloges. Ousmane Sonko a révélé que son parti a offert 6.000 parrains à un parti qui était recalé lors des dernières élections à cause du parrainage.



« Nous n’avons pas un problème de parrainage, lors des dernières élections, il y a une liste qui avait été rejetée, ils leur manquaient 6000 parrainages et c’est nous qui leur avons donné 6000 parrains pour qu’ils puissent y aller », a-t-il révélé.



Avant d’expliquer : « Parce qu’une partie de nos députés étaient sur leur liste. Et si nous ne l’avons pas fait, aujourd’hui nos députés de Mbacké, et ailleurs ne seraient pas députés à l’Assemblée nationale ».



Même si M. Sonko n’a pas cité nommément le parti en question, il faut rappeler que la coalition Yewwi Askan Wi et celle de Wallu étaient allés ensemble lors des législatives dernières. Et qu’à Mbacké, c’est Wallu et ses alliés qui ont dirigé la liste.



Ce qui fait penser que Ousmane Sonko faisait allusion à la coalition Wallu dirigeait par Me Abdoulaye Wade du Parti démocratique sénégalais (Pds).