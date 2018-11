Ousmane Sonko va se débarrasser du FCFA, une fois élu en 2019

En tournée à Paris où il a fait tenu une conférence de presse ce samedi, le président du Pastef, Ousmane Sonko a déclaré dans le pays colonisateur que le Sénégal sortira du F CFA s’il est élu président de la République en 2019.



"On ne peut pas continuer avec le FCFA. Si on est élu, de manière responsable et intelligente, nous sortirons de ce FCFA, a di Sonko, qui a expliqué que c’est une monnaie qui n’est pas calquée sur la taille réelle de nos économies".



"C’est une monnaie qui ne nous permettra jamais d’être compétitifs à l’exportation", a soutenu le candidat déclaré du Pastef dans une vidéo visionnée par PressAfrik.