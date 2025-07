Ousseynou Ly après la sortie de Sonko : « Un bon chef ne règle pas ses désaccords en public »

Invité hier, mercredi, dans l’émission « Débat de Fond », sur la 2STV, le porte-parole de la Présidence, Ousseynou Ly, s’est exprimé sur la récente déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko. Membre du Secrétariat national à la communication de Pastef, il a rappelé l’importance de la discrétion dans la gestion des désaccords internes.



« Il ne faut pas oublier, il (Ousmane Sonko) a une double casquette : celle de Premier ministre et celle de président du parti. Il incarne l’un ou l’autre en fonction des circonstances. À chacun d’en faire sa propre lecture », a-t-il d’abord précisé.



Ousseynou Ly a ensuite insisté sur sa ligne de conduite : « Moi, j’ai un principe. Quand j’ai quelque chose à dire, je ne le fais jamais en public. Qu’il s’agisse de la gestion du parti ou de l’État, si je suis en désaccord, je passe par les canaux appropriés. Si cela concerne une personne que je connais, je l’appelle ou je vais le voir directement. On ne critique pas une autorité en public. Un bon chef ne devrait pas agir ainsi ».



Il assume pleinement sa position, quitte à être incompris : « Si certains me traitent de traître ou autre à cause de cette posture, peu importe. Mais c’est comme cela que je fonctionne. Je ne critique pas en public ».