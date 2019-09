PSG : Agacé de son transfert raté au Barça, Neymar s'en prend à un des coéquipiers

Neymar est parti aux États-Unis avec sa sélection nationale. Mais cette semaine, il s'est montré agacé et nerveux à l'entraînement jusqu'à s'en prendre à un de ses jeunes coéquipiers.



Tout au long de l’été, Neymar a cru qu’il allait quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver le FC Barcelone deux petites années après l’avoir quitté. Mais, après moult rebondissements, réunions et offres en tout genre, l’Auriverde a compris qu’il ne reverrait pas la Catalogne cet été. Il a donc admis qu’il jouerait une saison de plus avec le club dirigé d’une main de maître par Leonardo et qu’il serait toujours entraîné par l’Allemand Thomas Tuchel.



Il s’est accroché avec un jeune coéquipier

Aucune réponse ne peut encore être définitive, mais cette semaine la tension est montée à l’entraînement. En effet, déjà tout au long de la saison, Neymar a baladé une mine renfrognée, un langage corporel, qui ne laissait guère de place aux doutes. Dans L’Équipe de ce dernier jour de mercato, on apprend que ça a un peu chauffé avec un de ses coéquipiers à l’entraînement cette semaine et que cela est simplement la conséquence de sa déception.



Avec un Neymar déçu, nerveux et agacé, le Paris Saint-Germain risque de marcher sur des œufs et va devoir travailler d’arrache-pied pour trouver un plan de communication afin de le réhabiliter. Mais rien ne dit que cela suffira aux ultras parisiens, plus que remontés, eux aussi. Toutefois, tout le monde sait que seul le terrain va parler et quand il s’agit du rectangle vert, Neymar est probablement le meilleur joueur de Ligue 1.



