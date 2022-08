Palais : Macky Sall a remercié son gouvernement pour le travail accompli

Le président de la République, Macky Sall, vient de remercier son gouvernement pour le travail abattu lors du Conseil des ministres de ce mercredi, qui a été plus court que d’habitude, à peine deux tours d’horloge.Cette décision survient après la publication des résultats provisoires des élections législatives qui ont créé un tohu-bohu entre opposition et mouvance présidentielle qui se tirent les chignons en proclamant chacun de leur côté une victoire écrasante.Mais selon des sources de PressAfrik, lesdits résultats n’ont presque pas été commentés lors de la rencontre. En fait, le chef de l’Etat qui est certainement dépité par la débâcle de ses ministres et principaux hommes de confiance, a juste remercié son équipe pour le travail accompli avant de les informer que ce Conseil des ministres sera le dernier conseil. Car, suite aux élections, le gouvernement sera dissout en vue de la nomination d’un Premier ministre (Pm) après la publication des résultats officiels.Toutefois, il faut préciser que Macky Sall ne peut pas faire de remaniement en ce moment tant que les résultats définitifs qui doivent être publiés par les tribunaux ne sont pas proclamés.