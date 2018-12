Pape Diop s’attaque gravement à Macky : « on dirait un homosexuel avec ses... »

La convention des jeunes de Bokk Gis-Gis a servi de tribune à Pape DIOP pour lancer des insanités sur le Président Macky Sall. Selon le candidat à la candidature pour la Présidentielle de 2019, la manière dont l’actuel chef d’Etat traite ses opposants n’est pas du tout courtois. Pire, dit-il, Macky s’est mis en mode répondeur automatique face aux opposants. Une attitude qu’il dit propre aux homosexuels.

« Macky Sall doit arrêter de répondre automatiquement aux attaques des opposants. On dirait un homosexuel », a-t-il dit.



Un peu plus tôt dans son discours, le leader de Bokk Gis-Gis a dénoncé le niveau d’endettement du Sénégal qui, selon lui, a été aggravé par les promesses d’investissement du groupe consultatif de Paris. Pape DIOP va jusqu’à dire que le Sénégal est le pays le plus endetté de la zone Uemoa. "Notre niveau d'endettement est à 65% du PIB là où des pays comme le Burkina sont à 32% et la Côte d'Ivoire à 32%. Plus grave, le ratio actuel de la dette est proche de celui qu'avait notre pays avant l'annulation substantielle de son ardoise au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres, très endettés", a-t-il affirmé.