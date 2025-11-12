Parcelles Assainies : Deux (2) faux policiers arrêtés pour « extorsion et usurpation de fonction »

Le Commissariat d’Arrondissement des Parcelles Assainies U15 a interpellé, le 11 novembre 2025, deux (2) individus qui se faisaient passer pour des policiers. Ils sont accusés « d’usurpation de fonction, d’extorsion de fonds et de plusieurs autres infractions. »



Selon la police, tout est parti d’un renseignement opérationnel signalant la présence de faux agents au Centre Aéré de la BCEAO. Un premier déplacement n’a rien donné, mais les enquêteurs ont ensuite appris que les suspects se trouvaient sur la VDN 3, à proximité du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Une opération de surveillance a alors permis de localiser les mis en cause. À la vue des policiers, les faux agents ont tenté de prendre la fuite. Le conducteur, au volant d’une Peugeot 607 bleu clair, a percuté un poteau électrique avant d’être arrêté sans permis de conduire. Son complice a également été appréhendé, tandis qu’un troisième individu a réussi à s’échapper.



La fouille du véhicule a permis de découvrir une tablette Lenovo, deux cartes d’identité, une tenue de sapeur-pompier, un béret, un pistolet factice, une paire de menottes et une carte d’agent de sécurité rapprochée. Les victimes ont indiqué avoir été menottées et dépouillées de sommes comprises entre 20 000 et 500 000 F CFA.



Les suspects, qui prétendaient appartenir à la Section des Mœurs du Commissariat central, ont reconnu les faits. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, usurpation de fonction, extorsion de fonds, violences et voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui et conduite sans permis. » L’enquête se poursuit pour retrouver le troisième complice en fuite.