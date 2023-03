L’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), a interpellé les nommés Pape Youssou Samb, Omar Tine Karé et Cheikhouna Cheikhal Khadim Mbacké Diop pour association de « malfaiteurs, détention et trafic international d'ecstasy », portant sur 500 pilules de « volet », mais aussi pour « blanchiment de capitaux ». À en croire le journal Libération, c’est Pape Youssou Samba qui a été le premier à tomber, aux Parcelles Unité 26, lors d'une livraison, alors qu’il était pris en filature par les gendarmes.



Suite à cela, il a révélé qu'il venait de recevoir un colis contenant un lot de comprimés d'ecstasy en provenance de la Gambie qu'il a caché dans le domicile conjugal de sa sœur aînée. Une perquisition du domicile en question a permis aux éléments de l’Ocrtis, de saisir trois (3) sachets en plastique contenant 500 comprimés d'ecstasy communément appelé « volet ».



L'exploitation du téléphone portable de Pape Youssou Samba a fait découvrir aux enquêteurs un dénommé « Momo », un dealer notoire et réputé très actif à Dakar. C’est à celui-ci que le trafiquant devait vendre une partie de sa « marchandise ». Pour identifier les membres du trafic, les éléments de l’Ocrtis on mise en place une stratégie. Ils ont fait croire à « Momo », qu’ils allaient lui livrer les comprimés d’ecstasy.



Au bout de quelques minutes de planque, deux jeunes se sont pointés au lieu de rendez-vous. Ils sont très vite cueillis. Interrogé, le nommé Omar Karé Tine a déclaré être venu-récupérer un colis au nom et pour le compte de « Momo ». C'est sur ces entrefaites que ce dernier et son compagnon Cheikhouna Cheikhal Khadim Mbacké Diop ont été interpelés.



Malheureusement, les recherches menées en vue de d'appréhender le nommé « Momo » sont restées infructueuses.