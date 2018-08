Présidentielle 2019-Idrissa Diallo :«le Sénégal est en retard dans la sous-région en matière d'organisation des élections»

« J'ai eu la chance de faire tous les pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine (Uemoa) en tant qu'observateur. Le Sénégal est vraiment en retard en matière d'organisation des élections », a-t-il dit.



Évoquant la candidature de Khalifa Sall bien qu'il soit en prison, le maire de Dalifort est catégorique. «Khalifa Sall sera candidat, ils (Macky Sall et son régime, ndlr) n'y pourront rien du tout et il va gagner. Si on le condamne en appel nous irons en cassation », a-t-il prévenu.

Tout comme les autres membres de l'opposition, Idrissa Diallo a aussi récusé l'organisation des élections par l'actuel ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. « Avec Macky Sall nous avions contesté Ousmane Ngom (ancien ministre de l’Intérieur) sous l'ère de Wade, il n'a pas le droit de faire la même chose ».