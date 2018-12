Parrainage: Pierre Goudiaby Atepa et Moustapha Guirassy recalés

Le mandataire de Pierre Goudiaby Atepa Mbaye Sylla Khouma, n'a pas voulu pipé mot, à sortie samedi après midi du Conseil constitutionnel où il pris part à la vérification des signatures du parrainage de leur candidat.



A la question de savoir si leur parrainage a été validé, M. Khouma répond. :"Je n'ai rien à voir dire. Je suis fatigué, j'ai faim. De toute façon, nous sommes confiants, nous reviendrons mercredi le PV", a-t-il réagi, laissant ainsi un doute sur la validation de leur parrainage.



Quant au mandataire de Moustapha Guirassy; Mamadou Cissokho, il a déploré le "manque de sérieux, la confusion et le tâtonnement".des 7 sages du Conseil constitutionnel. "Nous avons commencé la vérification et quand nous sommes arrivés dans la région de Saint-Louis, ils (les 7 sages) ont constaté qu'il n'y avait pas le nom du mandataire de la région et non pas voulu continuer".



Et d'ajouter: "A cause d'une seule région, ils disent qu'ils ne sont pas à mesure de continuer la séance de vérification", a déploré M. Cissokho révélant qu'ils avaient déposé 55. 343 signatures.



Des mandataires dont celui de Abdoul Mbaye viennent de faire leur entrée au Conseil constitutionnel.