Le candidat du Parti républicain et démocratique du Sénégal (Prds), Mamadou Ndiaye dit se "réserver" de se prononcer sur la vérification de son parrainage, à sa sortie du Conseil constitutionnel ce dimanche. "Nous avons fait ce que nous à faire, le reste est entre les mains du Conseil constitutionnel et je me réserve de me prononcer, car c'est mon droit, a-t-il répondu aux journalistes.