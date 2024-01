Parrainage : recalé, le Panel du Dr Assane Ka parle d’ « abattage et de génocide des partis »

Techniques de sélection cachées ou machine à fraudes ? C’est la question que se pose l’entité PANEL (Partisans du Nouvel Elan), qui a investi son Président, le Dr Assane KA candidat à l’élection présidentielle du 25 février. Ce dernier a été recalé ce mercredi, lors du contrôle de parrainage au motif de dépôt tardif de la caution à la Caisse de dépôt et de consignation.



Selon le Panel, « l’algorithme de contrôle pose des problèmes techniques parfois non imputables aux candidats avec une grande Reserve sur la Fiabilité

du fichier électoral ».



Classé 58e dans l’ordre de passage du calendrier du Conseil constitutionnel pour contrôle de parrainasse et d’autres pièces demandées, Dr Assane Kane s’est vu notifier ce mercredi 03 Janvier « un dossier rejeté au motif d’un dépôt tardif de l’attestation de caution or que la quittance de dépôt de chèque émis par la caisse de consignation (dans le fond du dossier ) est daté au 26/12/2023 sous le N°110457, donc ne pouvant pas

dire dossier incomplet, ils nous ont fait un raisonnement sur la date démission, légèreté déconcertante », rappelle le Panel dans une note parvenue à PressAfrik.



L’entité regrette « ce qu’il qualifie d’abattage et de génocide des partis en imputant une part de

responsabilité à l’opposition qui avait enclenché le processus électoral de s’être laissé divertir et a

manqué de vigilance sur la question centrale de l’Audit du fichier électoral au détriment d’un feuilleton

judiciaire « vide de sens » contre le leader de l’opposition dans une stratégie de diversion du parti au

pouvoir afin d’occulter les vrais sujets de fond du processus électoral en spoliant le paysage médiatique.

Nous constatons les faits concordants ci-dessous, qui à première vue, ressemble à une mascarade

honteuse ».



« Rejeter les indépendants de façon à étouffer l’aspiration légitime de servir leur pays, victime par ailleurs d’un traitement sectaire de l’information, recaler les opposants entre les alliés du pouvoir et les anciens partis et le pouvoir qui serait discriminatoire », peste la formation politique.



Qui constate pour le dénoncer : « le rejet des candidats aux Election Présidentielles sur la base d’éléments qui ne leurs sont pas imputables avec entre autres motifs qui seraient évoqués à certains candidats : Clé USB inutilisable.

Impossibilité de basculer les données de parrainage dans le système informatique du Conseil

Constitutionnel (de la DGE en réalité), Parrains détenteurs de cartes d’électeurs mais absents du fichier électoral de référence ».