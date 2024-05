Partage des terres à Mbour 4 (Thies): Idrissa Seck vient en tête avec 13 hectares dans la zone Zac

Suite et pas fin de l’affaire de l’accaparement des terres à Mbour 4 dans la région de Thiès, Après la visite du chef de l’Etat sur les lieux "du carnage foncier", les différentes personnalités qui détiennent des hectares sur le site de Mbour 4 sont connues.



Selon le journal Bès Bi, Idrissa SECK vient en tête. Il est le propriétaire du TFN KM/27, avec une parcelle de 13 hectares dans la zone Zac.



Suivi de Pape DIOP, le leader de Bokk Guis-Guis. Il est le propriétaire TFN KM/26, couvrant une superficie de 10 hectares dans la zone de Zac. ;



Il y a aussi, Abdou MBOW avec le TFN KM/117 d’un hectare et le TFN KM/170 ;



Le chanteur Youssou NDOUR ;



‘L’ancien ministre Cheikh Oumar ANNE,



Arona Dia et son frère Daouda Dia ;



Amy Ndiaye Gniby ;

l’ancien ministre Antoine Diome ;



Kalidou Wagué.