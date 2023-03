Pastef apporte la réplique au Procureur général: « il ne s’est pas gêné d’exposer en pleine rue le dossier médical de Ousmane Sonko »

La sortie du Procureur général ce mardi sur des points chauds de l’actualité judiciaire a heurté le bureau politique de Pastef Les Patriotes. La partie de son face à face où M. Ibrahima Bakhoum a révélé le contenu du dossier médical de Ousmane Sonko n’a pas laissé la formation politique indifférente.



« Le Bureau politique de PASTEF-LES PATRIOTES, a suivi avec grande tristesse le point de presse du procureur général. Foulant royalement au pied le secret médical, donc la loi qu’il dit avoir le sacerdoce de faire respecter, le procureur ne s’est pas gêné d’exposer, en pleine rue, le dossier médical du Président Ousmane SONKO, citoyen sénégalais, libre, honnête, respecté et porteur d’espoir pour des millions de nos compatriotes. Sur la question de la tentative d’empoisonnement, le procureur général s’est empressé de désigner une victime expiatoire pour ainsi dédouaner les potentiels coupables et leurs commanditaires« , a dénoncé le Pastef dans un communiqué.



Qui ajoute qu’« À l’inverse, le procureur général s’est volontairement abstenu de relever la séquestration arbitraire systématique et les violences dont fait l’objet le président Ousmane SONKO chaque fois qu’il décide de répondre à la justice. Le procureur a aussi volontairement omis de se prononcer sur la mise en danger de la vie du président Ousmane SONKO suite à l’interdiction qui lui a été faite, sans aucun motif légal, de se rendre dans une clinique pour recevoir des soins »



Le bureau politique de Pastef a indiqué que « Le procureur a également fait avec allégresse le blackout sur les nombreux appels à brûler la maison du leader de Pastef et ses occupants. Ici encore, aucune auto-saisine du Procureur qui a pourtant écroué le frère Madiaw Diop de la JPS Tivaouane pour moins que ça ! »



Avant d’affirmer dans leur document: « Voilà la parodie de justice au Sénégal, livrée par quelques magistrats couchés à plat ventre sous la dictée d’un exécutif incompétent qu’ils croient pouvoir aider à se maintenir illégalement contre la volonté populaire, bref une justice pyromane ! ».