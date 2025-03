Pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté : 450 pèlerins attendus à Rome, inscriptions ouvertes ce lundi 24 mars

Le pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté se tiendra en août prochain. Cette année, 450 fidèles auront l’opportunité d’effectuer ce voyage spirituel à Rome. Les inscriptions débuteront le lundi 24 mars, avec un coût fixé à 3.500.000 (trois millions cinq cent mille) Fcfa par pèlerin. L’annonce a été faite ce samedi par Monseigneur Paul Abel Mamba, président du Comité Interdiocésain National des Pèlerinages Catholiques (CINPEC).



« Le CINPEC est heureux, avec le soutien de l'État, principal partenaire de l'Église catholique au Sénégal, ainsi que la collaboration des chancelleries partenaires et de nos collaborateurs, d'offrir cette année à 450 fidèles chrétiens la possibilité de vivre cette démarche jubilaire en Terre Sainte (Israël et Palestine), à Rome sur les tombes des Apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, et enfin à Lourdes, au pied de Notre-Dame de l'Immaculée Conception », a déclaré Monseigneur Mamba, évêque du diocèse de Tambacounda.



Il a précisé que les inscriptions vont démarrer le lundi 24 mars 2025, au tarif de 3.500.000 Fcfa par pèlerin, et que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer le bon déroulement du voyage.



L’Église catholique souhaite faire de cette édition, placée sous le thème du « Jubilé de l’Espérance », une expérience spirituelle enrichissante pour tous les participants. Le pèlerinage se déroulera du 22 août au 11 septembre 2025.