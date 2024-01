Période pré-campagne au Sénégal : le Cnra note des « manquements graves dans certains médias »

« Le CNRA a constaté, dans certains médias, des manquements graves relativement à la diffusion de déclarations ou de messages de soutien à des candidats, au refus d'inviter dans des débats des représentants de certaines forces politiques présentant des candidats et à l'exposition à l'antenne de photos de personnages, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, de nature à porter atteinte à leur dignité, à leur réputation, à les jeter à la vindicte populaire ou à inciter à la violence à leur égard.

De tels agissements, qui exposent les médias concernés aux sanctions prévues par la réglementation, ne sauraient être tolérés », a relevé l’organe de régulation.



Face à ces dérives, « le CNRA en appelle à la responsabilité des médias pour un respect, en cette période sensible, de toutes les dispositions réglementaires, notamment celles afférentes

- à l'interdiction de la diffusion de toute forme de propagande déguisée;

- à la non incitation à la violence ou à des comportements délictueux, inciviques;

- au traitement équitable et équilibré des candidats ou des forces politiques présentant des candidats, lorsque des débats sont organisés ».



Par ailleurs, il rappelle que « les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne sont tenus de faire une présentation honnête, impartiale et objective des questions et sujets traités ».



Le mardi 26 décembre 2023, le Cnra avait sorti un communiqué en guise d’avertissement aux médias sénégalais pour définir les règles liées à la diffusion de contenus politiques durant les périodes de pré-campagne et de campagne électorale.