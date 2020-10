Perturbation dans la distribution de l’eau potable à Dakar mardi prochain

Des perturbations dans la distribution de l’eau potable sont en vue à Dakar. Des travaux d’entretien auront lieu le mardi 06 octobre 2020, jour du Grand Magal de Touba, sur les ouvrages de production et de transport d’eau potable de KMS, Mékhé et l’usine du Point B (Front de Terre), informent SEN’EAU (Eau du Sénégal) et la SONES dans un communiqué conjoint.



Ces travaux consistent aux « Raccordements de la conduite de KMS3 à l’Usine de surpression de Mékhé ; Raccordements de la nouvelle ligne électrique Haute Tension de KMS3 ; et Entretiens des usines de Mékhé et du Point B (Front de Terre, Dakar) ».



La situation reviendra progressivement à la normale à la fin des travaux dans la nuit du Mercredi 07 octobre 2020, peut-on lire dans la note.



Par conséquent, SEN’EAU et SONES invitent les populations à constituer des réserves d’eau. Elles informent qu’un dispositif de camions citernes sera mis en place pour soulager les populations des quartiers les plus touchés par les manques d’eau.