Pierre Goudiaby Atépa à Pikine: « nous ne pouvons pas laisser nos jeunes continuer à vendre des chaussettes alors que... »

Au meeting de clôture de la coalition "Sonko Président", ce jeudi à Pikine, l'architecte a soutenu qu'il n'est pas acceptable dans un pays qui a toutes les ressources naturelles et que ces fils continuent de vendre des chaussettes dans la rue.



"Nous ne pouvons pas avoir du fer, du pétrole et du gaz et que nos enfants continuent à vendre des chaussettes dans la rue", a fait savoir Pierre Goudiaby Atepa. Mieux soutient-il, ''moi qui ai voyagé partout dans le monde, je sais, c'est quoi le développement''.



Rassuré de la forte mobilisation de leurs militants et militantes, Atepa a interpellé le candidat Madiké Niang dans un ton taquin, pour lui dire qu'il n'est pas le seul à mobiliser.



'' Quand j'ai vu cette forte mobilisation, j'ai voulu appeler Madicke Niang pour lui dire que Sonko ''todj na fi, radiax na fi'', livre Atepa.