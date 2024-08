Placé en garde à vue à la Brigade de Hann Maristes, Sidy Diop déféré ce mardi

Sidy Diop est dans de beaux draps. L’artiste chanteur arrêté lundi puis placé en garde à vue à la gendarmerie de Hann Maristes pour défaut de permis de conduire et d’assurance, sera déféré ce mardi devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar.



Selon L’Observateur qui donne plus de détails sur son arrestation, les éléments de la Brigade de Hann Mariste procédaient à un contrôle de routine sur les véhicules dans leur section. C’est ainsi qu’ils sont tombés sur l’artiste à bord de sa voiture. Le gendarme lui a demandé les papiers affairant à la conduite du véhicule, notamment son permis de conduire et l’assurance.



Mais, informe le journal, Sidy Diop n’a présenté aucun des deux documents. L’agent a estimé nécessaire de le conduire à la Brigade. Puis que ces deux faits sont des infractions à la loi pénale. C’est dans ces conditions qu’il a été finalement placé en position de garde à vue.



Il sera déféré ce mardi matin devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar qui décidera de son sort.