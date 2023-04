Plage de Diamalaye : deux touristes étrangers placés sous mandat de dépôt pour « outrage public à la pudeur »

Deux touristes de nationalité étrangère ont été placés sous mandat de dépôt. Ce, après avoir été surpris en plein rapport sexuel sur la place de Diamalaye dans une tente.



Il s’agit d’un homme de nationalité italienne T.W et de sa copine d’origine portugaise B.C. Le couple a été pris en flagrant délit par les policiers du commissariat de l'unité 15 des Parcelles-Assainies.



Le jour des faits, les forces de l’ordre étaient en patrouille à la plage de Diamalaye entre 11 H et 12H, renseigne « Rewmi Quotidien ». C’est un bruit émanant d'une tente qui a attiré leur attention. C’est allant vérifier qu’ils ont des patrouilleurs qui ont décidé de trouvé le couple en plein rapport sexuel.



Pris en flagrant délit, les mis en cause ont été arrêtés. Face aux enquêteurs ils ont reconnus les faits.



Au terme de l'enquête, les deux étrangers ont été présentés au Procureur de la République pour « outrage public à la pudeur ». Ils ont été placés sous mandat de dépôt.