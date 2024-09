Plainte de Pape Abdoulaye Touré contre générale Moussa Fall et autres : Juan Branco prêt à « l’accompagner dans cette procédure »

Pape Abdoulaye Touré, victime de tortures sous le régime de Macky Sall, vient d'enclencher des procédures judiciaires pour séquestration, enlèvement illégal, torture, coups et blessures et tentatives d'assassinat.



Suite à la plainte de Pape Abdoulaye Touré contre le Général Moussa Fall, Antoine Felix Diom, ancien ministre de l'intérieur et toute autre personne impliquée de loin ou de près, l’avocat membre du pool des conseillers de Sonko, se dit prêt à l’accompagner dans cette procédure.« Pape Abdoulaye Touré, victime de tortures sous le régime de Macky Sall, vient d'enclencher des procédures judiciaires pour séquestration, enlèvement illégal, torture, coups et blessures et tentatives d'assassinat. Nous l'accompagnerons dans cette procédure », a posté l’avocat sur son compte X.