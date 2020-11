Plus de 480 Sénégalais morts en mer: Macky et Alioune Ndoye COUPABLES de crime contre l'humanité

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris l’explosion, en haute mer, du moteur d’une pirogue qui transportait de jeunes compatriotes.

Un drame qui a causé la perte de plus d'une dizaine de jeunes.

— Macky Sall (@Macky_Sall) October 25, 2020



I am horrified to learn that at least 140 people died in a shipwreck off the coast of Senegal.



Every person searching for a better life deserves safety and dignity.



We need safe, legal routes for migrants and refugees.

— António Guterres (@antonioguterres) October 29, 2020



Deux jours après le communiqué de la Marine nationale et des témoignages de rescapés et autres familles de disparus qui se trouvent en majorité dans la ville de Saint-Louis (Nord du Sénégal), plus précisément au quartier Pikine, le chef de l'Etat réagit sur son compte Twitter et parle d'une dizaine de morts. "C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris l’explosion, en haute mer, du moteur d’une pirogue qui transportait de jeunes compatriotes. Un drame qui a causé la perte de plus d'une dizaine de jeunes. ​En cette douloureuse circonstance, je présente, au nom de la Nation et au mien propre, mes condoléances émues aux familles éplorées. Toutes les dispositions seront prises par le Gouvernement pour les aider à surmonter cette dure épreuve", écrit Macky Sall sur le réseau social.Les réseaux se sont surtout enflammé après les chiffres publiés par l'OIM, commentés par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le 29 octobre sur Twitter. "Je suis horrifié d'apprendre qu'au moins 140 personnes sont mortes dans un naufrage au large des côtes du Sénégal. Toute personne à la recherche d'une vie meilleure mérite sécurité et dignité. Nous avons besoin de routes sûres et légales pour les migrants et les réfugiés", écrit le Portugais sur son compte.ans un communiqué rendu public vendredi 30 octobre, le ministère de l'Intérieur, par le biais de son Secrétaire général, a jugé infondés, les chiffres avancés par l'Organisation Internationale pour les Migrants (OIM), sur le catastrophe en mer, après l'explosion d'une pirogue de migrants au large de Saint-Louis."Le Ministère de l'Intérieur tient à préciser que ces informations sont infondées", lit-on dans le communiqué. Qui indique: "A la date d'aujourd'hui, les services compétents de l'Etat ont récupéré six (06) corps sans vie repêchés, dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre 2020, par un navire privé de pêche"Pour ce qui s'agit de la pirogue qui a pris feu, le Ministère de l'Intérieur affirme que "lors des accidents en mer intervenus, le 22 octobre et dans la nuit du 25 et 26 octobre 2020, les services de secours ont respectueusement sauvé cinquante-et-une (51) et quarante (40) personnes. Aucun décès rattaché à ces accidents n'a été, pour l'instant établi".Donc, selon le ministère de l'Intérieur, il y a eu ZERO décès dans l'incendie de cette pirogue au large de Mbour dans la nuit du 25 et 26 octobre. Les familles éplorées qui n'ont pas encore fini de faire le deuil de leurs enfants disparus en mer font dans l'extrapolation. En gros, selon les autorités étatiques, ces chiffres donnés par les organisations internationales relèvent de purement et simplement d'une exagération de la situation. Circulez, il n'y a rien à voir. Pas de péril en la demeure.Pour rappel, un rescapé a clairement affirmé dans cette vidéo qu’il y avait au moins 150 personnes dans ladite pirogue et que celles secourues ne font même pas 50.