Plus de 50 enfants atteints du Coronavirus: Le ministère de tutelle sors tardivement de son mutisme plus de 2 mois après le début de l'épidémie

L'épidémie de Covid-19 a débuté au Sénégal le 02 mars 2020. Un peu plus de deux mois après, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants est sorti de son mutisme pour annoncer un dispositif spécial pour protéger les enfants de la maladie de Covid-19. Cela seulement après que 50 enfants ont été contaminés par le virus.



Selon le Secrétaire général dudit ministère qui a été envoyé au charbon par Ndeye Saly Diop Dieng, le président de la République a, lors du Conseil des ministre du 29 avril 2020, prescrit de nouvelles mesures relatives au dispositif spécial de protection des enfants en situation difficile au ministre de tutelle. Avec le soutien du ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé et de l'Action sociale



Trois actes majeurs ont été posés, selon le porte-parole du jour du ministère de la Protection des enfants: l'Aménagement et l'équipement de centre d'accueil pour assurer la prise en charge des enfants retirés de la rue ou exposés à des risques sanitaires ou sanitaire; Développement d'un plan de communication autour des enjeux de la protection d'urgence des enfants; la Promotion et l'appui au retour volontaire des enfants dans leurs familles.



"A ce jour, un effectif de 2015 enfants, âgés de 04 à 17 ans, a été retiré de la rue dont 205 ressortissants des pays de la sous-régions. 1219 sont retournés en famille. Notamment dans les régions de Diourbel, Fatick, Thiès, Louga, Kaffrine, Kaolack, Tambacounda, Kolda", selon le Secrétaire général du ministre. Regardez son intervention après le point de la situation sur Covid-19 du ministère de la Santé et de l'Action sociale !