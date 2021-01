Podor: le Coordonnateur du Forum civil arrêté, après un poste sur Facebook

Toutes les énergies seront mobilisées pour lutter contre la corruption au Sénégal et Podor ne sera pas en reste. #LibérezSambaTall pic.twitter.com/SXtFZy5ejz

— Birahim Seck (@BirahimeSeck) January 21, 2021

Samba Tall, le coordonnateur du Forum civil à Podor a été arrêté mercredi par la gendarmerie après un post sur Facebook. Celui qui est aussi président du Conseil communal de la jeunesse avait écrit dans le post en cause : "Coronavirus, pauvreté et corruption. Nous ne pouvons cumuler tous ces maux chez nous. On peut même considérer les deux premiers comme étant "naturels" mais la CORRUPTION. Là je dis NON. Et je sais que beaucoup me diront NON aussi. Envoyés à Podor pour servir la population podoroise, certains chefs de services sont à Podor pour s’enrichir sur le dos de la population".Le Coordonnateur national du Forum civil, Birahim Seck a estimé que cette arrestation est peine perdue. Avant d’ajouter que « toutes les énergies seront mobilisées pour lutter contre la corruption au Sénégal et Podor ne sera pas en reste ».Il a, en outre, remercié la jeunesse podoroise pour son soutien sans faille à Samba Tall. Plusieurs de la localité se sont mobilisés pour exprimer leur soutien et exiger la libération de Samba Tall.