Point Covid-19 de ce lundi 31 août 2020...aucun décès signalé, 55 nouvelles contaminations et 51 guéris

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale fait le point sur la situation de l’épidémie de Covid-19 au Sénégal, de ce lundi 31 août 2020...Sur 1 090 tests effectués, 55 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 5,05%. Il s'agit de 34 cas contacts déjà suivis et 3 cas importés et 18 cas issus de la transmission communautaire.



Ces derniers sont répertoriés dans les communes ou quartiers suivants: Kédougou (6), Dakar Plateau (3), Maristes (2), Cité Keur Gorgui (1), Guédiawaye (1), Ngor (1), Keur Massar (1), Nioro (1), Patte d’oie (1) et Touba (1).



Le Directeur de Prévention du ministre de la Santé, Dr Mamadou Ndiaye, a également annoncé la guérison de 51 patients qui étaient sous traitement, 36 cas graves et aucun décès signalé ce lundi.



A ce jour le Sénégal compte 13. 611 cas déclarés positifs dont 8.423 guéris, 284 décédés et donc 3.887 sous traitement.