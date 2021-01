Point #Covid_19 de ce dimanche 17 janvier : 6 décès supplémentaires, 290 nouvelles contaminations et 42 patients en Réa

Les cas de décès liés au coronavirus ont connu une hausse ce dimanche. De 3 vendredi, le nombre passe à 6 samedi, portant ainsi le bilan macabre à 515 morts. 290 cas ont été déclarés positifs sur un échantillon de 2.239 tests réalisés, soit un taux de positivité de 12,95%.



Selon le directeur de la Prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye qui a fait le point, aucun cas importé n’a été enregistré. Il y a eu, selon lui, 118 cas contacts et 172 cas issus de la transmission communautaire. Lesquels sont ainsi répartis : Kaolack (15), Keur Massar (9), Louga (8), Touba (7), Dara (6), Mbour (6), Matam (5), Médina (5), Yoff (5), Almadies (4), Guédiawaye (4), Mamelles (4), Maristes (4), Mbao (4), Ouakam (4), Ouest Foire (4), Sacré-Cœur 3 (3), Kédougou (3), Ngor (3), Tambacounda (3), Thiadaye (3), Thiès (3), Dakar Plateau (2), Dieuppeul (2), Fass (2), HLM (2), Liberté 6 (2), Mbacké (2), Niarry Tally (2), Ouagou Niaye (2), Parcelles Assainies (2), Pikine (2), Sacré-Cœur 2 (2), Sangalkam, (2) Yeumbeul (2), Amitié 1 (1), Amitié 2 (1), Bignona (1), Cambèrène (1), Colobane (1), Diamniadio (1), Gueule Tapée(1), Diofior (1), Diouloulou (1), Diourbel (1), Gibraltar (1), Grand Dakar (1), Grand Yoff (1), Guinguinéo (1), Kaffrine (1), Kébémer (1), Liberté 1 (1), Liberté 3(1), Liberté 4 (1), Liberté 5 (1), Linguère (1), Mermoz(1), Ndoffane (1), Nord Foire(1), Pété (1), Point E (1), Popenguine(1), Rufisque (1), Saint-Louis (1), Saraya (1), Sud Foire (1), Thilogne (1), Zone B(1).



172 cas patients ont été déclarés guéris là où 42 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour, 23028 cas ont été déclarés positifs dont 19224 guéris et 3288 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les Sénégalais à respecter les mesures individuelles et collectives.