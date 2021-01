Point #Covid_19 de ce dimanche 3 janvier... ​5 décès de plus, 186 nouveaux cas, 43 cas graves

Le coronavirus continue de faire des ravages au Sénégal. Cinq (5) nouveaux décès ont été rapportés dans le bulletin épidémiologique de ce dimanche, 3 janvier. Lequel, lu par Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, fait état de 186 nouvelles contaminations, sur 1703 tests réalisés, soit un taux de positivité de 10,92%.



De 40 cas communautaires samedi, le nombre passe à 73 ce dimanche, et qu’aucun cas importé n’est signalé comme hier, les cas issus de la transmission communautaire restent importants. Au nombre de 113 ce matin, contre 107 hier, ils sont ainsi répartis :



Maristes (8), Parcelles Assainies (6), Dara (5), Dakar Plateau (5) et Tivaouane (5), Diourbel ( 4), Linguère (4), Ouest Foire (4) , Touba (4), Almadies (3), Dagana (3), Fatick (3), HLM(3), Liberté 1 (3), Liberté6 (3), Mamelles (3), Matam (3), Richard-Toll (3), Thiès(3), Darou Mousty (2), Kaolack (2), Liberté 4 (2), Médina (2), Mermoz (2), Ouakam (2), Rufisque (2), Sacré-Cœur (2), Yarakh(2), Castor (1), Gossass (1), Grand Dakar (1), Grand Médine (1), Guédiawaye (1) , Kaffrin(1)e, Kanel (1), Keur Massar (1), Liberté 2 (1) , Liberté3(1) , Liberté 5 (1), Mbour (1) , Nord Foire (1), Point E (1) , Sakal (1), Scat Urbam (1), Thiadiaye (1) et Yoff (1).



Dr Ndiaye a aussi la guérison de 82 patients et 43 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour, 19. 697 cas ont été déclarés positifs dont 17. 517 guéris, 421 décédés, et donc 1760sous traitement.