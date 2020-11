Point #Covid_19 de ce dimanche 8 novembre...1 décès supplémentaire, 15 nouveaux cas, 1 cas grave et 19 malades guéris

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, ce dimanche 8 novembre 2020. Sur 797 tests effectués, 15 sont revenus positifs soit un taux de positivé de 1,88%.



Il s'agit 4 cas contacts et de 11 cas communautaires. Ces derniers sont répartis comme suit : Dakar Plateau (3), Thiès (2), Yoff (2), Fass Delorme (1), Médina (1), Mékhé (1) et Tivaouane (1).



Les services du ministère de la Santé ont annoncé la guérison de 19 patients, 1 cas grave et 1 nouveau décès.



À ce jour, le Sénégal compte 15 708 cas confirmés de covid-19 dont 15.336 guéris et 326 décès et donc, 45 malades sous traitement.