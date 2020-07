Point #Covid_19 de ce lundi 20 juillet...3 décès supplémentaires, 138 nouvelles contaminations contre 54 guéris

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 ce lundi 20 juillet 2020......Sur 639 tests effectués, 138 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 21 %. Il s'agit de 97 contacts suivis et 41 issus de la transmission communautaire répartis comme suit :





Mbao (5), Ouest foire (3), Saint Louis(3), Ziguinchor (3), Mermoz (2), Yoff (2), Parcelles Assainies(2), Almadies (1), Avenue Lamine Gueye (1), Bignona (1), Thiadiaye (1), Yoff (1), Diamniadio (1), Colobane (1), Diourbel (1), Gibratal (1), Guédiawaye (1), Hlm6 (1), Maristes (1), Libérté 5 (1), Kaolack (1), Joal (1), Liberté2 (1), Liberté 6 (1), Rufisque (1), Mamelles (1), Nioro (1), Nord Foire (1), Touba (1) et Yeumbeul (1).





Le Directeur de la prévention Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé la guérison de cinquante quatre (54) patients qui étaient sous traitement, trente quatre (34) cas graves admis en réanimation et trois (3) décès supplémentaires liés à la covid-19 .



A ce jour, le Sénégal compte 8948 cas confirmés, dont 6002 guéris, 170 décédés, et donc 2775 malades sous traitement.