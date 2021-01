Point #Covid_19 de ce lundi 25 janvier: 266 nouveaux cas, 7 décès, 51 cas graves et 3. 929 malades sous traitement

Ce lundi 25 janvier 2021, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après : Sur 2099 tests réalisés, 266 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,67 %. Les cas positifs sont répartis comme suit :

111 cas contacts suivis par les services sanitaires, 2 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et 153 cas issus de la transmission communautaire enregistrés dans les localités suivantes:



Saint-Louis (13), Thiès (9), Maristes (8), Rufisque (7), Saly (7), Touba (7), Mermoz

(6), Bakel (5). Dakar-Plateau (5), Kaolack (4), Mbour (4), Amitie-2 (3), Camberéne (3), Diourbel (3). Liberté-6 (3), Ouakam (3), Ouest-Foire (3). Popeunguine (3), Richard-Toll (3), Amitié-1 (2), Bene-Taly (2), Cité-Fadia (2). Dieuppeul (2), Matam (2), Passy (2), Sokone (2), Almadies (1). Amitié-3 (1), Coki (1). Dahra (1). Diakhao (1), Diamniadio (1), Fatick (1), Golf-Sud (1), Gossas (1). Guinguinéo (1), Gueule Tapée (1), Hamo (2), HLM-Grand-Médine (1), Kaffrine (1), Keur-Massar (1), Keur Momar-Sarr (1), Liberté-3 (1), Liberté-5 (1), Mamelles (1), Mbacké (1), Mbao (1), Médina-Yoro-Foulah (1), Mėkhé (1), Nguékokh (1). Ngor-Virage (1), Parcelles Assainies (1), Patte-d'oie (1), Ranérou (1), Rebeuss (1), Sacré-Caur (1), Sicap-Foire (1), Sicap-Liberte (1), Tamba (1), Thiadiaye (1), Velingara (1), Yarakh (1), Yeumbeul (1), Yoff (1), Zone-A (1) et Zone-B (1).



205 patients hospitalisės ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 51 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés ce dimanche 24 janvier 2021.



L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 24. 993 cas ont été déclarés positifs dont 20. 681 guéris, 582 décédés, et donc 3. 929 sous traitement.