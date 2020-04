Point #Covid_19 de ce lundi 27 avril 2020...64 nouvelles contaminations et 1 patient guéri

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal de ce lundi 27 avril 2020... Sur 677 tests réalisés, 64 sont revenus positifs. Il s'agit de 50 cas contacts suivis et 14 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 6 à Touba, 2 Rufisque, 1 Thiés, 1 Sédhiou, 1 Mbacké( la femme décédée hier-dimanche) et 1 à Grand Médine.