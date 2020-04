Point #Covid_19 de ce mercredi 29 avril 2020...59 nouveaux cas et 19 malades guéris

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal de ce mercredi 29 avril 2020... Sur 800 tests réalisés, 59 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,37%. Il s'agit de 51 cas contacts qui étaient déjà suivis et 8 cas issu de la transmission communautaire.



Ces derniers sont répartis comme suit: 1 à Patte d’Oie, 1 à Touba et 6 à Thiès.



La Directrice de la Santé publique a également annoncé la guérison de 19 malades qui étaient sous traitement dont 12 guéris au centre de traitement de Dalal Jamm (Guédiawaye), 4 à l'hôpital des Enfants de Diamniadio, 1 à Centre des maladies infectieuses et tropicales de Fann, 1 au centre de traitement de Kolda et 1 au centre de traitement de Saint-Louis.



Il y a également deux (2) cas graves pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital de Fann et de l'Hôpital Principal. A ce jour, le Sénégal compte 557 malades sous traitement.