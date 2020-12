Point #Covid_19 de ce vendredi 25 décembre: 5 décès supplémentaires, 169 nouveaux cas dont 97 communautaires et 28 en réanimation

Le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 fait par le ministère de la Santé ce vendredi 25 décembre a révélé 169 nouveaux cas enregistrés sur un total de 1364 tests effectués (un taux de positivité de12,39 %. Il s'agit de 71 cas contacts, de 1 cas importés (recensés à l'AIBD) et de cas 97 issus de la transmission communautaire répartis comme suit :



Thiès (12) Touba (10), Kaolack (6), Dakar-Plateau (5), Richard-Toll (5). Maristes (4), Médina (4), Saint-Louis (4), Diourbel (3). Yoff (3), Grand-Yoff (2). Liberté-4 (2), Liberté-6 (2), Mamelles (2), Ouest-Foire (2), Parcelles-Assninies (2), Point-E (2), Rufisque (2). Sacré-Coeur-3 (2), Tamba (2), Yarakh (2). Almadies (1), Cité-Djily-Mbaye (1), Cité-Keur-Gorgui (1), Cité-Mixta (1). Colobane (1). Dahra (1), Darou-Mousty (2), Deride (1), Grand-Médine (1), Guédiawaye (1), Guinguinéo (1), Linguère (1), Louga (1), Mermoz (1), Ouakam (1), Patte-d'oie (1), Sokone (1). Yeumbeul (1) et Zone-B (1).



43 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation 5 décès ont été enregistrés hier-jeudi 24 décembre 2020. L'état de sante des autres patients hospitalisés est stable.



A ce jour, 18. 369 cas ont été déclarés positifs dont 16. 785 guéris, 386 décédés, et donc 1197 sous traitement.