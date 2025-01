Polémique autour de la nomination d’Aoua Bocar Ly Tall au CNRA : les militants de Pastef crient à la trahison

La récente nomination d’Aoua Bocar Ly Tall au Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) continue d’alimenter la controverse au Sénégal. Sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, les militants du parti Pastef dénoncent un acte de « trahison » et expriment leur indignation face à ce choix. Des publications, vidéos et photos anciennes de la nouvelle membre du CNRA sont partagées par les partisans du parti au pouvoir. Ces derniers étalent leur colère.



Pour les militants de Pastef, la nomination d’Aoua Bocar Ly Tall est inacceptable. Ils lui reprochent d’avoir, par le passé, soutenu l’ancien président Macky Sall et d’avoir tenu des propos jugés offensants envers leur leader, Ousmane Sonko, notamment lors de l’affaire Adji Sarr et des manifestations de 2021.



Landing Diémé, un militant influent sur Facebook, n’a pas caché sa déception :« Parfois, nous avons l’impression qu’il y a des personnes au sommet de l’État qui œuvrent pour l’échec du projet ou qui cherchent à énerver les Patriotes. Cette dame faisait partie de ceux qui ont le plus combattu Pastef. Et la voilà qui bénéficie aujourd’hui de la signature du Président Diomaye. »



Il ajoute que « cette nomination envoie un signal négatif à ceux qui ont lutté pour l’alternance au prix de sacrifices. Pour lui, cette décision remet en question la fidélité du gouvernement aux idéaux prônés par le Pastef. »



De nombreux partisans du Pastef se disent trahis par la nomination d’Aoua Bocar Ly Tall, qu’ils perçoivent comme une figure proche de l’ancien régime. Certains rappellent qu’elle aurait nettoyé ses réseaux sociaux pour effacer ses anciennes publications critiques envers Ousmane Sonko et son parti.



Un internaute exprime son amertume : « Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, renvoyer Cheikh Oumar Diagne pour nommer Aoua Bocar Ly Tall, c’est de la trahison envers tous ceux qui ont combattu pour le projet. » D’autres évoquent un manque de respect envers les militants qui ont souffert pour imposer le changement politique.



Sociologue et analyste, Aoua Bocar Ly Tall est désormais membre d’un organe clé chargé de réguler l’audiovisuel au Sénégal. Créé par la loi 2006-04 du 4 janvier 2006, le CNRA veille au respect des règles de pluralisme, d’éthique et de déontologie dans les médias.