Polémique sur le fichier électoral : « les responsabilités sont partagées entre la Dge, l’opposition et le Conseil constitutionnel », selon le mandataire de Aida Mbodji

​Serge Louis Déthié Cissé, mandataire de la candidate à la présidentielle 2024 Aïda Mbodji, est convaincu qu’il y a deux fichiers électoraux, celui détenu par la Direction générale des élections ( Dge) et celui du Conseil constitutionnel sur la base duquel les candidats Mouhamed Ben Diop et Mary Teuw Niane ne sont pas identifiés. Cependant, l’invité de l’émission Midikeng sur PressAfrikTvhd, de ce mardi 09 janvier 2024, a déclaré que la Dge et le Conseil constitutionnel sont tous les deux responsables. L’opposition a aussi une part de responsabilité dans cette situation du fait qu’elle ne s’est pas réunie en seul bloc pour faire face aux manigances de l’Etat, a lancé M. Cissé. Regardez!

Aminata Diouf

