Pool judiciaire financier : les noms des cinq anciens ministres visés

Cinq anciens ministres de Macky Sall sont désormais dans le viseur du pôle judiciaire financier, dans le cadre des enquêtes liées à la gestion des fonds Covid sous l’ancien régime. C’est la Radio Futur Médias (RFM) qui a révélé leurs noms, lors de son édition en langue wolof diffusée dans la soirée du jeudi 17 avril.



Les personnalités concernées sont : Matar Bâ, ancien ministre des Sports ; Abdoulaye Diop, ex-ministre de la Culture et de la Communication ; Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre de la Santé et de l’Action sociale ; Mansour Faye, ex-ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement ; et enfin Moustapha Diop, ancien ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries.



Lors de son point de presse tenu ce même jeudi au Tribunal de Dakar, le procureur en charge des affaires financières, Alioune Abdoulaye Sylla, s’était abstenu de dévoiler les noms des anciens ministres concernés. C’est donc la RFM qui a levé le voile sur l’identité de ces ex-hauts responsables.